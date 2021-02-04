الشناوي رجل المباراة.. أحمد التهامى يوجه رسالة من خلال "الفجر الفني" إلى النادى الأهلى بعد فوزه اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرص الفنان أحمد التهامى على تهنئة النادى الأهلى وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الدحيل القطرى، فى بطولة كأس العالم للأندية.


وقال أحمد التهامى لـ"الفجر الفني" مهنئا نادى الأهلى "مليون مبروك لنادى الأهلى وجماهيره، الأهلى فريق كبير وفريق عظيم والفرقة كانت بتلعب بروح قتالية عالية".


وتابع"والمدرب كان منظم الفرقة بشكل كبير والشناوى كان رجل المباراة، والفرقة كلها أدت على أفضل وجه، وحسين الشحات كان جوله عالمى، فحقيقى الفرقة فرقة كبيرة وكل الفرقة لعبت بروح الفريق وبروح قتالية عالية جدا، كان شكلهم حلو انهاردة وربنا يوفقهم فى ماتش البابرين ميونخ، ونتمنى فوز الأهلى فى ماتش البارين".


وكان الأهلي قد تأهل إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بعدما فاز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه

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