معلول: الإصرار وروح اللاعبين قادة الأهلي لعبور الدحيل.. ومواجهة بايرن ميونيخ أصعب









عبر الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الدحيل القطري بهدف دون رد وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال علي معلول عقب نهاية المباراة :"المواجهة أمام الدحيل كانت صعبة فلقد ذاكرنا فريق الدحيل وعرفنا بأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في الناحية الهجومية والقادرين على صناعة الفارق في أي وقت".





وأضاف :"إصرار اللاعبين والروح التي كانت متواجدة قادتنا لتحقيق الفوز في المباراة والصعود للدور نصف النهائي من البطولة".



