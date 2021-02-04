معلول: الإصرار وروح اللاعبين قادة الأهلي لعبور الدحيل.. ومواجهة بايرن ميونيخ أصعب

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي



عبر الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الدحيل القطري بهدف دون رد وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال علي معلول عقب نهاية المباراة :"المواجهة أمام الدحيل كانت صعبة فلقد ذاكرنا فريق الدحيل وعرفنا بأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في الناحية الهجومية والقادرين على صناعة الفارق في أي وقت".

وأضاف :"إصرار اللاعبين والروح التي كانت متواجدة قادتنا لتحقيق الفوز في المباراة والصعود للدور نصف النهائي من البطولة".

وتابع :"مواجهة بايرن ميونيخ المقبلة أصعب من مباراة اليوم لأننا سنواجه بطل أوروبا، ولكن أمامنا الوقت للتحضير للمباراة وإن شاء الله نكون في مستوانا ونحقق نتيجة إيجابية".

أخبار تهمك

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل

منذ 34 دقيقة

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ 41 دقيقة

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ نصف ساعة

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعة و 19 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

09:45 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع