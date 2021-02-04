استشاري: ورق اللوتس يحتوي على مادة تزيد الإحساس بالسعادة وتقلل الشهية (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النبتات الطبية، وممثل منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، إن ورق اللوتس يحتوي على مادة تزيد الإحساس بالسعادة، وتقلل الشهية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة التي أصبحت تحارب من قبل كل دول العالم.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن انخفاض نسبة الأنسولين في الدم، يؤدي إلى الإحساس بالجوع ليلًا، مشيرًا إلى أن هناك مواد من الممكن أن تضبط نسبة السكر في الدم، وبالتالي تقلل من الإحساس بالجوع ليلًا.

وأشار إلى إن الفطار مهم جدًا خاصة في فصل الشتاء، خاصة الفطار الذي يشمل البيض والفول، مشيرًا إلى أن الفطار يؤدي إلى الإحساس بالشبع طوال اليوم بدون حرمان.

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