رسالة الدكتور جورج بباوى الأخيرة للبابا تواضروس

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رحل عن عالمنا اليوم الدكتور جورج بباوى المدرس السابق بالكلية الإكليريكية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك رسالة " بباوى" الأخيرة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حينما تناول " بباوى" من الأسرار المقدسة بقرار من البابا تواضروس.



وقال بباوى "تعليقا على رفض البعض لتناوله من الأسرار، دهشت للعاصفة الإعلامية التى أهاجها البعض بخصوص تناولى من الأسرار المقدسة دون سبب معقول ولكن متى كان للشر سبب معقول؟".



تابع بباوى: اول كل شىء اسجل الشكر للأب المحب لأولاده قداسة البابا تواضروس الثانى عطية الله الذى طلب من الأنبا سيرافيم فتفضل بزيارتى وفى معيته الأب اسطفانوس حاملين معهما الكلمة المتجسدة.