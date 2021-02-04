السكة الحديد يواجه كوكاكولا في موقعه نارية بكأس مصر



يحتل فريق السكة الحديد المركز الحادي عشر بالمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة برصيد 12 نقطة بعد الجولة الحادى عشر حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ستة مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات ، سجل لاعبيه 8 اهداف وسكتت شباكة 9 أهداف.



الجهاز الفني لفريق السكة الحديد



محمد نافع مشرف على الفريق، عيد مزاريق مدير فني،امير صلاح زكى مدرب عام،وحيد صادق مدرب،سعيد عبد اللطيف مدرب مساعد،عبد الحميد على مدرب حراس مرمى،شريف رضوان منسق عام، محمد عبد العال طيب،وليد نصار اخصائي علاج طبيعي، حسين إبراهيم مدلك ، محمد جمال مدير كرة،محمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف إبراهيم عمال مهمات.



الجهاز الفني لفريق كوكاكولا



تامر مصطفى مدير فني، رضا الفيداوى مدرب عام، حمد صالح مدرب، صبحى درويش مدرب حراس مرمى ،محمد مصطفى مخطط أحمال، أحمد حمدي مخطط أحمال، بهاء ابراهيم مدلك، ايمن عبد القادر مدير كرة.

يستضيف فريق السكة الحديد بقيادة عيد مزاريق، نظيره فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى في الثانية من عصر الجمعة، في مواجهة من العيار الثقيل في الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر.صعد السكة إلى دور الـ 64 عقب فوزه بثلاثية مقابل هدف على فريق هليوبوليس، وعلى فريق الشرقية للدخان بهدفين نظيفين سجلها عمرو عزت،بينما صعد فريق كوكاكولا بعد فوزه على فريق بهتيم بهدفين دون رد سجلها محمد عبد الرحيم، وتغلب على فريق جمهورية شبين بضربات الترجيح.