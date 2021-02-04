بعد تأهله للمرة الثالثة.. ماذا يفعل الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:12 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
تأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2020 في قطر، وذلك بعد تخطى عقبة فريق الدحيل القطري بالفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وسجل هدف الأهلي الوحيد في شباك الدحيل القطري اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 30 من تسديدة قوية، ليصعد بفريقه لملاقاة بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي للبطولة يوم 8 فبراير الجاري.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق وصعد لهذا الدور مرتين خلال تاريخ مشاركاته بالبطولة ولكنه فشل في تجاوزه وجاءت كالتالي:-

- 2006:

تأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية 2006 بقيادة مدربه مانويل جوزيه بعد الفوز على أوكلاند سيتي 2-0، ولكنه خسر أمام فريق انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف، لينتقل لمواجهة فريق كلوب أمريكا المكسيكي وتغلب عليه بهدفين دون رد وتوج بالميدالية البرونزية.

- 2012:

صعد الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه عام 2012 بقيادة مدربه السابق حسام البدري، والتقي مع فريق كورينثيانز البرازيلي وخسر بهدف دون رد، وتقابل مع فريق مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الثالث وخسر بهدفين دون رد واكتفى بالمركز الرابع.  

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