سمسطا بطلاً دورة الراحل ' احمد سمير ' ببنى سويف

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
أختتمت فعاليات الدورة الكروية بمركز شباب تزمنت الشرقية ببنى سويف والتى جاءت باسم الراحل ' احمد سمير ' لاعب وادى دجلة وسمسطا والفشن والذى توفى منذ فترة .

واقيمت الدورتين لمواليد 2007\2008 و2005\2006 بمشاركة فرق ( تزمنت وسدس وبلفيا وسنور وسمسطا وابوشربان وتلت و الوقف )
وتوج فريق سمسطا ببطولة 2007 بعد فوزه على مركز شباب الوقف بهدف نظيف .

فيما توج فريق مركز شباب الوقف ببطولة 2005 بعد فوزه على مركز شباب تزمنت بنتيجة 1/2 .

وشهد حفل النهائى حضور محمد سمير شقيق الراحل ' احمد سمير ' ومصطفي ابراهيم مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف ومحمد عبد التواب مدير اداره الرياضة ببني سويف
 
وعبد الحكيم حلمي رئيس لجنه المسابقات بمنطقة ببني سويف لكرة القدم وأعضاء مجلس اداره مركز شباب الفشن، ومجلس اداره منطقه بني سويف للميني فوتبول وسيد الأمين نقيب الرياضين وحمدي سعد رئيس لجنه الحكام .

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