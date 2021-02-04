الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي خاص للفجر الرياضي .. فرحة لاعبى الاهلى بالفوز على الدحيل الخميس 04/فبراير/2021 - 10:14 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل منذ 34 دقيقة باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد منذ ساعتين و 41 دقيقة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل منذ حوالي 5 ساعات تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك منذ أقل من ساعتين تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام) منذ ساعة و 19 دقيقة نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية منذ 41 دقيقة وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب! منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات منذ ساعة و 10 دقيقة رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية منذ ساعة و 26 دقيقة التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية منذ أقل من ساعتين قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي منذ حوالي 9 ساعات 2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن منذ نصف ساعة عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية منذ حوالي 5 ساعات الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية منذ أقل من ساعتين