رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية يستجيب لبرنامج "خط أحمر" ويزيل القمامة بنفق الأمير

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استجاب اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، بمحافظة القليوبية، لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على فضائية الحدث اليوم، بشأن تراكم القمامة داخل نفق الأمير، المُعد لعبور المشاة والسيارات أسفل الطريق الدائرى.



وقال الإعلامي «محمد موسى»، «كل الشكر على هذه الاستجابة السريعة من اللواء نادر سعيد وكل من يعملون معه وعلى رأسهم المهندس حنفي موسى نائب رئيس مجلس المدينة، حيث وتم رفع جميع الاشغالات والقمامة من النفق وكذلك تم طرد الباعه الجائلين».

وتابع، مدينة الخصوص من المدن التي تعج بالمواطنين وبها زيادة سكانية ضخمة وتنتج ما يقرب من 800 طن قمامة يوميًا ويتم نقلها بشكل يومي من الخصوص إلى مقلب القمامة بمدينة العبور.



وناشد "موسى"، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بإمداد مدينة الخصوص بمعدات لوادروسيارت نقل قمامة لمواجهة هذه الظاهرة لأن امكانيات المدينة لا تكفي لنقل كل هذا الكم الذي يصل إلى 800 طن قمامة يوميًا".

