محمد موسى: محافظ أسيوط مسؤول بدرجة إنسان (فيديو)

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أشاد الإعلامي محمد موسى، بزيارة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مصابي حادث تصادم قطار 2010 القاهرة أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية وذلك بمستشفى القوصية المركزى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، اللواء عصام سعد تعامل مع الحادث باهتمام كبير وقام بزيارة المصابين في منتصف الليل موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.



وتابع "موسى"، اللواء عصام سعد يستحق لقب مسئول وقادر على تحمل المسئولية بكفاءة عالية، كما قدم واجب العزاء لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

