ينى سويف يستعد للبترول في أجواء صعبة وظهور عدد من الناشئين

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف تدريبه اليومى بملعبه ببنى سويف وذلك استعدادا لمواجهة بترول اسيوط بالجولة الثانية عشر الثلاثاء القادم .

وأصر الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون واللاعبين على استكمال المران للنهاية رغم الظروف الجوية وهطول الأمطار .

وخلال المران حرص يوسف على إجراء تقسيمة للفريق ومعالجة أخطاء اللاعبين بصورة سريعة .

فيما اكتفى محمد اشرف ومصطفى عبد الوهاب بأداء تدريبات خفيفة .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة
قد تكون صورة لـ ‏‏‏وقوف‏، ‏كرة قدم‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏
وفى إطار سياسة الجهاز الفنى لمنح لاعبي قطاع الناشئين المتميزين فرص لاظهار إمكانياتهم والفنية والبدنية ، يواصل اللاعبون تدريباتهم اليومية بصفوف الفريق الأول المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ومنذ تولى ' يوسف ' المنصب وجهازه المعاون يعتمد على تأهيل الناشئين ومشاركتهم بكافة التدريبات بجانب تواجد البعض منهم بقائمة الفريق بالعديد من المباريات ومشاركة بعضهم بالمباريات .

ويتواجد بصفوف الفريق حاليا 6 من لاعبي القطاع وهم محمود عبد النبي حارس المرمى وبهاء ربيع الظهير الأيسر وشعبان سيد وسط الملعب وعمرو عنتر وهم من مواليد 1999 ، بجانب تصعيد المدافع حسن على حسن مواليد 2002 .

فيما شارك عمر مختار لاعب خط الوسط بالعديد من المباريات أمام فرق كيما اسوان وديروط والإعلاميين والفيوم وقنا .

ويمنح محمد يوسف ثقته الكاملة فى اللاعبين خلال الفترة الحالية بجانب حرصه على عقد جلسات مستمرة معهم للارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى .

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