ينى سويف يستعد للبترول في أجواء صعبة وظهور عدد من الناشئين
الخميس 04/فبراير/2021 - 10:11 م
محمد الحسيني
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف تدريبه اليومى بملعبه ببنى سويف وذلك استعدادا لمواجهة بترول اسيوط بالجولة الثانية عشر الثلاثاء القادم .
وأصر الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون واللاعبين على استكمال المران للنهاية رغم الظروف الجوية وهطول الأمطار .
وخلال المران حرص يوسف على إجراء تقسيمة للفريق ومعالجة أخطاء اللاعبين بصورة سريعة .
فيما اكتفى محمد اشرف ومصطفى عبد الوهاب بأداء تدريبات خفيفة .
ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة
وأصر الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون واللاعبين على استكمال المران للنهاية رغم الظروف الجوية وهطول الأمطار .
وخلال المران حرص يوسف على إجراء تقسيمة للفريق ومعالجة أخطاء اللاعبين بصورة سريعة .
فيما اكتفى محمد اشرف ومصطفى عبد الوهاب بأداء تدريبات خفيفة .
ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة
وفى إطار سياسة الجهاز الفنى لمنح لاعبي قطاع الناشئين المتميزين فرص لاظهار إمكانياتهم والفنية والبدنية ، يواصل اللاعبون تدريباتهم اليومية بصفوف الفريق الأول المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .
ومنذ تولى ' يوسف ' المنصب وجهازه المعاون يعتمد على تأهيل الناشئين ومشاركتهم بكافة التدريبات بجانب تواجد البعض منهم بقائمة الفريق بالعديد من المباريات ومشاركة بعضهم بالمباريات .
ويتواجد بصفوف الفريق حاليا 6 من لاعبي القطاع وهم محمود عبد النبي حارس المرمى وبهاء ربيع الظهير الأيسر وشعبان سيد وسط الملعب وعمرو عنتر وهم من مواليد 1999 ، بجانب تصعيد المدافع حسن على حسن مواليد 2002 .
فيما شارك عمر مختار لاعب خط الوسط بالعديد من المباريات أمام فرق كيما اسوان وديروط والإعلاميين والفيوم وقنا .
ويمنح محمد يوسف ثقته الكاملة فى اللاعبين خلال الفترة الحالية بجانب حرصه على عقد جلسات مستمرة معهم للارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى .