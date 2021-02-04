عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد الفوز على الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الدحيل القطري بهدف دون رد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أيمن أشرف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب اللاعبون كانوا رجالا وأبارك لهم وللجهاز الفني".

وأضاف :"فريق الدحيل محترم جدا ويؤدي على أعلى مستوى ويضم عناصر مميزة وأصحاب مهارات.. والحمد لله البداية مميزة".

وتابع :"نجحنا في إغلاق المساحات على لاعبي الدحيل وحققنا الفوز بالمباراة والتأهل للدور المقبل".

وعن مباراة بايرن ميونيخ المقبلة قال :"نفرح اليوم بالفوز ونبدأ من الغد الاستعداد للمباراة الهامة المقبلة أمام بايرن ميونيخ".

وزاد :"بايرن ميونيخ فريق كبير والاستعداد سيكون مختلف لأننا سنواجه بطل أوروبا، والأمور ستكون مختلفة في التركيز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدحيل الاهلي الأهلي ضد الدحيل

أخبار تهمك

حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا وينضم لقائمة هدافي الأهلي بكأس العالم

منذ ساعة و نصف

ميسي غاضب من تصريحات نجوم باريس سان جيرمان عنه

منذ ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ 36 دقيقة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ نصف ساعة

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعة و نصف

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ربع ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تريزيجيه: أبذل قصارى جهدي من أجل بلدي والتتويج باللقب أهم من الانتقال لنادي أوروبي كبير

تعرف على تعليق قائد المنتخب على أزمة عمرو وردة

مروان محسن: هدفنا التتويج بالدوري وبطولة إفريقيا

هيثم شعبان: لم أتوقع خماسية سيراميكا كليوباترا في المريخ

معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يستحق الصعود للدوري الممتاز

أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل لنهائي كأس مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

09:33 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع