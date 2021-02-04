عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد الفوز على الدحيل
الخميس 04/فبراير/2021 - 09:49 م
علي نبوي
عبر أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الدحيل القطري بهدف دون رد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال أيمن أشرف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب اللاعبون كانوا رجالا وأبارك لهم وللجهاز الفني".
وأضاف :"فريق الدحيل محترم جدا ويؤدي على أعلى مستوى ويضم عناصر مميزة وأصحاب مهارات.. والحمد لله البداية مميزة".
وتابع :"نجحنا في إغلاق المساحات على لاعبي الدحيل وحققنا الفوز بالمباراة والتأهل للدور المقبل".
وعن مباراة بايرن ميونيخ المقبلة قال :"نفرح اليوم بالفوز ونبدأ من الغد الاستعداد للمباراة الهامة المقبلة أمام بايرن ميونيخ".
وزاد :"بايرن ميونيخ فريق كبير والاستعداد سيكون مختلف لأننا سنواجه بطل أوروبا، والأمور ستكون مختلفة في التركيز".
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