"قتلوه وقطعوا جثته".. كشف ملابسات اختفاء أمين معمل في ظروف غامضة بقنا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته الى نصفين بسبب خلافات على زراعة قطعة أرض بالمشاركة بنجع حمادى.

واعترف المتهم الرئيسى مزارع وقرر بأنه والمجني عليه يمتلكان قطعة أرض بالمشاركة وتقابلهما مصادفة بالزراعات بذات الناحية فحدثت بينهما مشادة كلامية لعدم مساعدة المجني عليه له فى زراعة الأرض تطورت لمشاجرة تعدي خلالها عليه بفأس على رأسه فأودي بحياته وترك جثته بذات المكان.

واضاف المتهم بانه توجه لمسكنه وعاد مرة أخري هو وزوجته لنقله وإخفاء جثته إلا أنهما وجدا صعوبة فى ذلك فقام بتجزئة جثته إلي نصفين بإستخدام سكين ووضعه داخل جوال وقاما بنقله إلي منطقة المقابر.

كان مركز نجع حمادي تلقى بلاغا من سائق لودر 43 سنة مقيم دائرة المركز بخروج نجل عمومته أمين معمل 40 سنة مقيم بذات الناحية من مسكنه ولم يعد وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول " " تتضمن « ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه » وطلب فدية مبلغ المالى المذكور فى الرسالة النصية.

وفـى وقت لاحق عُثرت اجهزة الامن على جثة المتغيب مقسمة إلي نصفين داخل جوال بمنطقة المقابر.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائى بامن قنا الى ان وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومتة مزارع 31 سنة وزوجته 25 سنة ربة منزل وبإستهدافها أمكن ضبطهما.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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