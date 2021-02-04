رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية
الخميس 04/فبراير/2021 - 09:45 م
محمد الصو
وجهت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني، رسالة خاصة إلى النادي الأهلي، عقب الفوز على الدحيل القطري بمونديال الأندية.
ونطقت الصفحة الرسمية للفريق البافاري بالعربية قائلة: "الإثنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا".
وكان النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، حقق الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية بربع نهائي المونديال.
وضرب المارد الأحمر، موعد تاريخي في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، بالمباراة المقرر لها يوم 8 من الشهر الجاري في نصف نهائي البطولة.
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