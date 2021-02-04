الداخلية تحبط ترويج 720 طربة حشيش في الإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط ( 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، مبالغ مالية، 2 هاتف محمول، ميزان) بحوزة (عاطلين، مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6،900،000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.