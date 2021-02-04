جمعية رجال الأعمال: البيروقراطية أخطر من الفساد وتعوق الصناعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الثقة الكاملة في الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر قانونا خاصا بالصناعة المصرية وهو أفضلية المنتج المصري من أكثر من عامين بهدف التشجيع لصغار الصناع ولكن تطبيق هذا القانون ليس بالشكل الأفضل والكامل.

وتابع "فتوح"، خلال لقائه مع الإعلامي سعيد الأطروش، في برنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك بعض المناقصات والمقاولين يدخلوا بعض المنتجات الأجنبية والتى لها بدائل أخرى جيدة وأفضل من المنتج الأجنبي فى السوق المصري، خاصة وأن المنتج البديل المصري يتم تصديره في الخارج، معربًا عن فخره بالنهضة العمرانية التي أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قيادته للدولة والتسهيلات التي أمر بها الرئيس السيسي في الصناعة ونلاقي تعسف من الحكومة مع صغار الصناع.

وأضاف عضو لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال، أن لم يتعلم أحد من الأحداث الجارية منذ جائحة كورونا وكل منافذ الدولة المصرية أُغلقت إلا الصناعة والتي حملت البلد إلى بر الأمان خلال الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع، قائلا: "ما زالت البيروقراطية والتي تعتبر أخطر من الفساد في الدولة المصرية تعوق الصناعة المصرية؛ خاصة وأن الدولة تستعد لتنفيذ المشروع الضخم وهو تطوير الريف المصري.

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