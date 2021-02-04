النصر يسجل ثلاثية نظيفة في شباك التعاون

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر

واصل النصر مسلسل الانتصارات والنتائج الإيجابية بفوزه على التعاون بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مرسول بارك، وذلك ضمن مواجهات الجولة ١٧ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح النصر أهدافه عن طريق اللاعب سامي النجعي في الدقيقة ٤٠، وجاء هدف النصر الثاني عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة ٥٩ من نقطة الجزاء، وفي الوقت بدل الضائع سجل اللاعب عبدالمجيد الصليهم هدف النصر الثالث.
وتقدم النصر للمركز السادس في سلم الترتيب بـ ٢٤ نقطة، وتوقف رصيد التعاون عند النقطة ٢٥ في المركز السابع.

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