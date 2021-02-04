خلال ساعات.. تحذير من "الأرصاد" بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق التي مازالت معرضة لسقوط الأمطار خلال موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ مساء أمس.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ستتعرض لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القليلة القادمة، فضلًا عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال الساعات القادمة وخلال يوم الجمعة.



