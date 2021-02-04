خلال ساعات.. تحذير من "الأرصاد" بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق التي مازالت معرضة لسقوط الأمطار خلال موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ مساء أمس.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ستتعرض لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القليلة القادمة، فضلًا عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال الساعات القادمة وخلال يوم الجمعة.

ولفت، إلى أن هناك مناطق وصلت فيها الأمطار لحد السيول خاصة في سيناء، ولكن كان هناك استعداد من قبل الدولة لمواجهة هذه السيول، حيث تم غلق بعض الطرق، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق التي شهدت سقوط كرات من البرد 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الارصاد

أخبار تهمك

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا وينضم لقائمة هدافي الأهلي بكأس العالم

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

ميسي غاضب من تصريحات نجوم باريس سان جيرمان عنه

منذ أقل من ساعة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

09:33 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع