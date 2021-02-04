وزير قطاع الأعمال: نستعد لإنتاج سيارة تتعدى نسبة المكون المحلي بها 80%

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه أبلغ شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية، بأنه يرغب في إنشاء شركة للبحوث والتطوير بالتعاون معهم.



وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الغرض من تنفيذ شركة البحوث والتطوير هو الوصول لمنتج أو مكون محلي آخر بخلاف البطارية المتاحة في الأساس، مثل محرك السيارة.



وتابع: "ليه مندخلش في تصميم عربية، احنا عندنا كفاءات كبير وطاقات هائلة وموارد بشرية كبيرة، وينفع إننا نعد من دلوقتي كمان سنتين أو سنتين ونصف ويبقى عندنا عربية المكون المحلي فيها يتعدى 80%".



