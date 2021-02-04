بعد مرور 75 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الدحيل بهدف الشحات

لا يزال النادي الأهلي متقدما على الدحيل القطري بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد المدينة التعليمية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.





ونجح محمد الشناوي ودفاع الأهلي في التصدي إلى خطورة هجمات الفريق القطري التي شنها عن طريق دودو وإدميلسون حيث بقت النتيجة حتى الآن تقدم الأهلي بعد مرور 75 دقيقة.





وكان حسين الشحات قد سجل الهدف الأول للأهلي في المباراة مع حلول الدقيقة 30 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس صلاح زكريا.



