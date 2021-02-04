إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب شاب، مساء اليوم الخميس بطلق ناري إثر نشوب بمشاجرة بالأسلحة النارية بأبو تشت، في محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، رئيس مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة نور حسين اسماعيل عطية، 23 عاما، بطلق ناري بالساق اليسرى في مشاجرة بين عائلتين بجزيرة الدوم بأبو تشت.

تم نقل المصاب لمستشفى أبو تشت، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

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