أول تعليق من لطيفة بن زياتين بعد فوزها بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أبدت الناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة بن زياتين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021، سعادتها بفوزها بهذه الجائزة.

وأضافت في حديثها لقناة "الغد"، أننا بحاجة إلى الأخوة الإنسانية، مشيرة إلى أنها تبعث بالسلام والتعايش بالمحبة والآمال والسلم والأخوة، مشيرة إلى أن الأخوة الإنسانية مهمة في العالم.

كما أكدت على تقديرها لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، موضحة أنها وثيقة مهمة في العالم، ولكل الدول العربية والأوروبية للاتفاق بينهم في إطار النحبة والتعايش والسلام، والعيش في أمن.

وشددت على أنه لابد من الفهم والعمل على الاتحاد والوحدة لتحقيق الأخوة الإنسانية، والعمل على نشر السلام وثقافة التعايش لنشر السلام في العالم أجمع.

كما أكدت على ضرورة مكافحة العنف والتطرف، العمل على على التكاتف لبتر جذور الإرهاب والتطرف، والعمل مع الشباب والأمهات والأباء كذلك كافة شعوب العالم لتحقيق الأمن واسلام في العالم.

دعا فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إلى الانضمام لوثيقة الأخوة الإنسانية والاصطفاف خلف مبادئها وقال ان إعلان 4 فبراير يوما دوليا للأخوة الإنسانية انتصار لكرامة الإنسان.

وتشهد فعاليات المنتدى التي تستضيفه الإمارات تسليم كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة بن زياتين جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام ألفين وواحد وعشرين.

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