محمد موسى: تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد أن الشباب المصري موجود بقوة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أشاد الإعلامي محمد موسى، باجتماع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ووضع خارطة طريق بين الجهتين.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضربوا المثل من أجل الارتقاء بوطنهم مشيدا بدورهم خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وحصدهم العديد من المقاعد يؤكد أن الشباب المصري الواعد موجود بقوة.

وأتم "موسى" قائلا: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدموا العديد من النماذج المتميزة، لافتا أنها تجربة تستحق الدراسة ويجب أن تكون رمزا لكل الشباب".

أكد وفد من أعضاء مجلس النواب، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على استعدادهم التام للمشاركة والتعاون مع وزارة الهجرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لشباب الدارسين بالخارج، بما يتيح الفرصة لتعميق فرص تبادل الخبرات بين شبابنا بالخارج ونظرائهم بالداخل، ويعد ذلك ثمرة سياسات الدولة المصرية لمد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وانعكاسا لأهمية الدور الذي يقومون به حيث بإمكانهم التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة، مؤكدين أن التنسيقية تفتح أبوابها أمام الدارسين بالخارج للانخراط في العمل السياسي بما لديهم من خبرات في مختلف المجالات تثري التجربة المصرية.

أخبار تهمك

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعة

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا وينضم لقائمة هدافي الأهلي بكأس العالم

منذ ساعة

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

ميسي غاضب من تصريحات نجوم باريس سان جيرمان عنه

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

02:25 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع