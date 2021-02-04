رئيس جهاز تنمية دمياط يكشف مراحل تطوير 1500 فدان بمدينة المنصورة الجديدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة تلتزم بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل.

وأضاف "رجب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد الأطروش، في برنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية بإجمالي 196 عمارة، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجارٍ تنفيذ مشروع مركز خدمات سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 93%، كما أنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية بإجمالي 58 عمارة سكنية، بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، حيث من المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل.

وتابع: "جارٍ أيضا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا منفصلة ومتصلة وشبه متصلة، بها 2103 وحدات، وتشمل 634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا – و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها نحو 53%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية مارس المقبل".

وأشار رئيس مدينة المنصورة الجديدة إلى أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، حيث بلغت نسبة إنجاز كلية المعاملات الدولية نحو 45%، وكلية الهندسة والحاسبات، وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهي مدرستان للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة تنفيذهما 86% و8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وتم الانتهاء من سوقين، ومركز صحي، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة، منوها بأنه تم تطوير 1500 فدان بمدينة المنصورة الجديدة.

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