رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد الأحد المُقبل

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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد عرض وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، برنامج وزارتهما أمام البرلمان، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢، علي أن يعاود للانعقاد الأحد المُقبل.



ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الذى ألقته بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.



كما أحال "جبالي" بيان وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، الذى ألقاه بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

