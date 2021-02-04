ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (13696) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (199) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (666) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة) الآخيرة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (13696) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13576) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (120) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (666) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط (199) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1455) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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