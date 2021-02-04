الزراعة تعلن الإجراءات الإحترازية لحماية زراعات البطاطس والطماطم والفراولة من الصقيع والأمطار

في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة توعية المزارعين لكيفية مواجهة الآثار السلبية للظروف الجوية التي تشهدها البلاد حاليا

اكد د ايمن حمودة مدير معهد البساتين أن المعهد أصدر مجموعة توصيات ونصائح بالاجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس والطماطم والفراولة من الصقيع والامطار على النحو التالي :





أولاً: حماية محصول البطاطس من الصقيع والامطار :

يجب إتباع هذه الإجراءات عند توقع وجود صقيع.

1. الرى على الحامي ليلة التوقع بوجود صقيع.

‏2. تشغيل الري المحوري ليلة الصقيع في المساحات الكبيرة

3. ‏رش النباتات بالكبريت الميكرونى.

4. ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

5. الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الأمراض الفطرية الناتجة عن الصقيع





وفي حالة سقوط أمطار يجب إتباع هذه الإجراءات

- تأجيل الحصاد لحوالي إسبوع حتى يتم جفاف التربة

- تصريف ماء الري الراكده في الخطوط .

- ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

- ‏ الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الندوة المتأخرة









ثانيا

الإجراءات الإحترازية لحماية زراعات الطماطم من الصقيع والأمطار

عند انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى أقل من 8 5م وعند ازدياد هبوط فى درجات حتى الوصول إلى درجه 2 5م – صفر يحدث موت للنباتات وتلف الثمار

‏ يوصى فى حاله احتمال حدوث صقيع

‏1- تقارب فترات الري فى الرى بالغمر وفى نظام الري بالتنقيط يكون الري آخر النهار

‏2- رش النباتات بمنقوع السوبر فوسفات 2% مع منقوع البوتاسيوم 1.5%

‏3- التعفير بالكبريت ويكون عقب الرش السابق بعدد 2 – 3 يوم

‏4- -الاهتمام بالتسميد العضوي الجيد حيث يعمل على تدفئه منطقه الجذور وزيادة القدرة على الامتصاص مما يؤدى إلى زيادة نسبه الماء المرتبط داخل الأوراق والثمار وكلما زادت نسبه المياه المرتبط إلى الماء الحر يكون النبات اكثر تحملا للصقيع ولا يحدث الا عند درجات الحرارة تحت الصفر. وعليه فان الرش بالبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى في هذه الفترة تساعد على زيادة نسبه الماء المرتبط.

‏ ايضا سقوط الأمطار يؤدي الي غسيل كل العناصر حول النباتات وبالتالي يحدث تدهور لحاله العامه للنباتات وعليه لابد

‏ 1- رش العناصر الغذائية كامله كرش ورقي مع رش الطحالب الخضراء والتي تزيد كفاءة القدرة علي تحمل اضرار البرودة والصقيع .

‏2- عدم توقف الري خاصه في الأراضى الملحيه والتي تذوب بفعل الأمطار وتودي الي عمليه البلزمه الخلايا وموت النباتات والري اثناء الأمطار يعمل علي غسيل حول النبات ويلافي اضرار الملوحه.

‏3- لابد من وجود طريقه لصرف الماء الزائد بفعل الأمطار في المصارف لعدم تجمعها حول النباتات واحداث اعفان الجذور

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ثالثا ‏الإجراءات الإحترازية لحماية زراعات الفراولة من الصقيع والأمطار

‏يحدث ضرر لزراعات الفراولة بسبب التقلبات الجوية وموجة الصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية وبرودة الجو وسقوط الأمطار، وباتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحصول من قلة الإنتاج.

‏لذلك ننصح

‏*متابعة النشرات الجوية التي تُصدرها الجهات المعنية أولاً بأول واتباع كافة الإرشادات الخاصة بمثل هذه الأحوال الجويةو تدريب المرشدين الزراعيين على استخدام تقارير التنبؤات والانذار المبكر واعطاء توصيات مبكرة للمزارعين للحد من آثار التقلبات الجوية غير المواتية

‏ ضرورة ري الحقل رية سريعة قبل البرد مباشرةعلى الحامى أخر النهار *

‏*القيام بتغطية النباتات بالأغطية البلاستيكية لحماية النبات من اضرار درجات الحرارة المنخفضة وكذلك حمايتها من اضرار المطر

‏*الرش بالكبريت الميكروني وسليكات البوتاسيوم ويكون الرش اخر النهار

‏*الرش بمخلوط سلفات الماغنسيوم (كيلو) والبوتاسيوم فوسفيت (كيلو) علي 300 لتر للفدان والرش اخر النهار

‏* الرش بالكالسيوم المخلبى لانة يعمل على تقوية جدر الخلايا وبالتالى زيادة مقاومة النبات للأمراض الفطرية

‏*تصريف مياة الأمطار بين مصاطب الزراعة بطريقة آمنة لا تؤدي لتجمعها

‏*الرش بالأحماض الأمينية أو السيتوكينيات ، أو سليكات البوتاسايوم

‏*الرش الوقائى بالمبيدات الفطرية عقب انتهاء المطر للوقاية من الامراض الفطرية خاصة عفن البوترايتس وهذة المبيدات مثل البليز والسويتش وامستارتوب بالجرعات الموصى بها

‏* الرش بحمض السلسليك لأنة يزيد من المقاومة الدفاعية للنبات ضد الامراض الفطرية خاصة بعد المطر

‏*الاهتمام بالتسميد الفوسفاتى (حمض الفوسفوريك ) لانة يدخل فى تكوين مركبات الطاقة وبالتالى زيادة مقاومة النبات للصقيع وكذلك الأهتمام بالتسميد البوتاسى

‏* تقليل استخدام التسميد النيتروجينى وخاصة النترات واليوريا لانة يعمل على زيادة غضاضة النبات وبالتالى زيادة الأصابة بالأمراض الفطرية



