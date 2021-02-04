محمد موسى يشيد بزيارة السيسي لطلبة الكلية الحربية.. ويؤكد: قادرون على دحر الإرهاب

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الإعلامي محمد موسى على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم للكلية الحربية والتي رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: «الكليات العسكرية مصنع الرجال وعرين الأبطال وتشهد تدريبات على أعلى مستوى لتخريج وتأهيل ضباط قادرون على مواجهة الكيانات الإرهابية والتصدى بكل قوة للجماعات المسلحة».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بما لمسه خلال زيارة الكلية الحربية اليوم من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية، وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالبًا إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة، ليكونوا أجيال قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.

أخبار تهمك

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا وينضم لقائمة هدافي الأهلي بكأس العالم

منذ ساعة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي غاضب من تصريحات نجوم باريس سان جيرمان عنه

منذ 38 دقيقة

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ أقل من ساعتين

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعة و 7 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

02:25 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع