محمد موسى يشيد بزيارة السيسي لطلبة الكلية الحربية.. ويؤكد: قادرون على دحر الإرهاب

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أكد الإعلامي محمد موسى على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم للكلية الحربية والتي رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: «الكليات العسكرية مصنع الرجال وعرين الأبطال وتشهد تدريبات على أعلى مستوى لتخريج وتأهيل ضباط قادرون على مواجهة الكيانات الإرهابية والتصدى بكل قوة للجماعات المسلحة».



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بما لمسه خلال زيارة الكلية الحربية اليوم من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية، وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالبًا إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة، ليكونوا أجيال قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.

