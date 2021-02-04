محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
ريهام على
محافظ الفيوم يتابع أعمال رفع تراكمات المياة



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ ـ أولًا بأول ـ من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ.

وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياة والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتًا أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٢١٦٨٠٤٢ و٢١٦٨٠٤١.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار .. والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين

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