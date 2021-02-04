ريال مدريد يمهل فرصة أخيرة راموس من أجل تجديد عقده

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يرغب في معرفة موقف نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس من تجديد عقده معه علمًا بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة ABC الإسبانية أن ريال مدريد منح راموس مهلة أخيرة حتى مارس المقبل من أجل الرد على العرض المقدم له.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد عرض على راموس تجديد عقده لمدة موسمين مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10% بسبب الوضع الإقتصادي الحالي للميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة لم يرد راموس على عرض ريال مدريد في الشهر المقبل فإن ريال مدريد سيتفهم أن النجم الإسباني لا ينوي تجديد عقده وسيرحل في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع راموس على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وقطبي مانشستر الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني.

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