خبير اقتصادي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة خلال 2021

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قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، إنه على مدار أكثر من عام كامل شاهدنا تخفيض لسعر الفائدة، متوقعًا حدوث تخفيض من 50 نقطة إلى 100 نقطة من البنك المركزي لأسعار الفائدة؛ وذلك لعدة عوامل أولها أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم.



وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سعيد الأطروش"، في برنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك استقرارا نسبيا في حركة الأسواق؛ بالإضافة إلى قلة الطلب على عملة الدولار وأصبح هناك استقرارا في عملة الجنيه المصري، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة من قبل الدولة المصرية لخفض الفائدة لتشجيع المواطنين على الاستثمار، خاصة وأنه مع برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت الفائدة وصلت إلى 20% ولكن نتيجة للسياسات النقدية جاءت معظم السياسات جيدة واستطاع البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة من 20% إلى 9%.



وتابع: "أتوقع أن تصل في نهاية 2021 إلى 7%، منوهًا بأن هناك بنك الاستثمار القومي أحدث أزمة بعد تخفيض نسبة الفائدة من 9% إلى 6% للفائدة؛ خاصة وأنه بنك حكومي تم تأسيسه منذ أكثر من 30 عاما ويعمل على ضح أموال في المشروعات القومية ويساعد قطاع الأعمال على الاستمرار على العمل، مشيرًا إلى أن خطوة بنك الاستثمار ما هي إلا بالونة اختبار".



