عاجل.. الأهلي يتفوق على الدحيل في الشوط الأول بهدف "الشحات"

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي

نجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول أمام نظيره الدحيل القطري متفوقا عليه بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد المدينة التعليمة في بطولة كأس العالم للأندية.

بداية المباراة كانت قوية حيث حصل البرازيلي دودو على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد تدخل من محمد هاني لينفذها دودو داخل منطقة الجزاء أبعدها محمد الشناوي لتصل على حدود المنطقة إلى إدميلسون ليسدد الكرة لكنها ذهبت بعيدة عن مرمى الأهلي.

ورد الأهلي بتمريرة طولية أبعدها بسام الراوي لتصل إلى طاهر محمد طاهر المنطلق داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد ياسر تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 11 أخطأ المهدي بن عطية في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى حسين الشحات الذي سددها لكن صلاح زكريا حارس مرمى الفريق القطري تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من فرصة أول في المباراة.

وبدأ الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب بفضل تحركات الرباعي حمدي فتحي ومحمد أفشة وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر، في المقابل فإن الفريق القطري كان يعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وحصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله على بسام الراوي في وسط ملعب فريق الدحيل لم يتردد حكم المباراة ماريو سكوبار في معاقبته بالإنذار الأصفر.


وفي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول استخلص والتر بواليا مهاجم الأهلي الكرة من بسام الرواي مدافع الدحيل على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية وسكنت شباك الحارس صلاح زكريا معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلي ومن عمل ثنائي بين محمد مجدي أفشة وعلي معلول وصلت الكرة إلى الظهير الأيسر الدولي التونسي داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها ارتطمت بمدافع الدحيل وتحولت لركلة ركنية في محاولة أهلاوية خطيرة للتسجيل.

واستمر ضغط لاعبو الأهلي على دفاعات الدحيل ليسدد حمدي فتحي في الدقيقة 37 لكن الكرة علت عارضة صلاح زكريا في محاولة أهلاوية أخرى لإضافة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 38 مرر عمرو السولية الكرة بينية رائعة إلى والتر بواليا وضعته منفردا بصلاح زكريا حارس مرمى الدحيل القطري ليضعها داخل الشباك لكن بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" عاد الحكم في قراره لوقوع بواليا في مصيدة التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد لينتهي على واقع تقدم الأهلي بهدف نظيف لحسين الشحات.

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مونديال الأندية بواليا الشحات الدحيل الأهلي

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