الحكم يُلغي هدف الأهلي الثاني أمام الدحيل بعد الرجوع لتقنية الفيديو

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول استخلص والتر بواليا مهاجم الأهلي الكرة من بسام الرواي مدافع الدحيل على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية وسكنت شباك الحارس صلاح زكريا معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر.





واستمر ضغط لاعبو الأهلي على دفاعات الدحيل ليسدد حمدي فتحي في الدقيقة 37 لكن الكرة علت عارضة صلاح زكريا في محاولة أهلاوية أخرى لإضافة الهدف الثاني.



