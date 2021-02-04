الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار غدًا على هذه المناطق

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر


توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وفي وقت سابق اليوم توقع المركز أن تشهد جبال منطقة تبوك تساقط الثلوج مساء اليوم الخميس وصباح غد الجمعة، وقال المركز: الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على المنطقة (علقان اللوز) من مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة.

وقال المركز إن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون غدًا – بمشيئة الله – شمالية غربية إلي شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الخليج العربي.

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