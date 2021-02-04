التنمية المحلية: نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية لها دور مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالبنية التحتية والخدمات في المراكز.

وأشار "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك 175 مركز، وسيبدأون بـ51 مركز هذا العام، وسيتم الانتهاء من إجمالي القرى خلال العامين التاليين.

ولفت إلى أن جميع الأجهزة تتابع جهود ملف التنمية المحلية الخاص بالبنة التحتية، وملف التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل حقيقية في هذه المراكز عن طريق؛ إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهني، وتوفير مشروعات، متابعًا: "نستهدف تحقيق التنمية الزراعية والثروة السمكية، وسكن كريم".

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