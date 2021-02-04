"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن خلال شهر فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.





و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:

- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لاتقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة فى التربة لتكون ميسرة لإمتصاص النبات لها .

- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط

- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها

- إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط

- ينصح بالتبكير فى الزراعة على أن تكون فى النصف الأول من مارس فى الوجه القبلى والنصف الثانى من مارس فى الوجه البحرى