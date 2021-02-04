"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن خلال شهر فبراير

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:
- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لاتقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة فى التربة لتكون ميسرة لإمتصاص النبات لها .
- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط
- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها
- إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط
- ينصح بالتبكير فى الزراعة على أن تكون فى النصف الأول من مارس فى الوجه القبلى والنصف الثانى من مارس فى الوجه البحرى

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