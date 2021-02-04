بريطانيا تسجل 20634 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 20634 إصابة و915 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20634، مقابل 19202 في بيانات أمس الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3892459 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 915 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 1322 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 110250 متوفيا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 10.49 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.