بحضور وزير المالية.. "خطة البرلمان" توافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، مساء اليوم الخميس، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 20192020، في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة - متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60%، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة، وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة الخطة والموازنة البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ 42 دقيقة

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير المالية يصدر قراراً بتحصيل رسوم تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين

بعد قرار "السيسي".. تعرف على السلع المعفاة والمخفضة في التعريفة الجمركية الجديدة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية المتعلق بالإقرارات الضريبية

بعد موافقة البرلمان عليه.. ننشر الصيغة النهائية لقانون الضريبة على الدخل

سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن أحكام قانون ضريبة الدخل

السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن التعريفة الجمركية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع