والد الشاب السيد الصرصار يوجه الشكر للسيسي بعد الاستجابة لعلاج نجله (فيديو)

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وجه والد الشاب السيد أحمد صرصار، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الاستجابة إلى علاج نجله، الذي يعاني من مرض نادر يطلق عليه "وحمة دموية" في خده الأيسر، تسببت له في ورم كبير، وأحيانا ينزف الدماء فجأة، حال تعرضه إلى ضغط عصبي أو حزن شديد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أنه متواجد حاليا مع نجله السيد أحمد صرصار في مستشفى معهد ناصر، لإجراء الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية.



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قالت الإعلامية عزة مصطفى إنها خرجت اليوم في موعد غير موعد البرنامج لتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على استجابته لعلاج حالة إنسانية تم عرضها أمس في البرنامج.



وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، "شاب مصري من قرية شبرا اريس بمحافظة البحيرة اسمه السيد أحمد صرصار، عنده وحمة في خده، وبسببها كان بيعيش الليل نهار، مكانش بيخرج علشان الناس كانوا بيتنمروا عليه".