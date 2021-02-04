رجعتيني لبدايتي يتخطي المليون الثالث لعاصي الحلاني
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:51 م
يارا أحمد
حقق الفنان عاصي الحلاني، نجاحا كبيرا بكليبه الجديد الذي يحمل عنوان "رجعتيني لبدايتي" وذلك بعد طرحه علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وتخطي حاجز الثلاث ملايين مشاهدة.
"رجعتيني لبدايتي".. من كلمات : عبير أبو إسماعيل، وألحان : حسان عيسى، وتوزيع: عمر صباغ، وماسترينج: محمد المقهور، وتم تصوير الكليب بمدينة البقاع اللبنانية.
وطرح عاصي الحلاني، مؤحرا أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان محمد عبيه وتوزيع وتسجيل طوني سابا.
https://youtu.be/3LoliZH72BQ
"رجعتيني لبدايتي".. من كلمات : عبير أبو إسماعيل، وألحان : حسان عيسى، وتوزيع: عمر صباغ، وماسترينج: محمد المقهور، وتم تصوير الكليب بمدينة البقاع اللبنانية.
وطرح عاصي الحلاني، مؤحرا أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان محمد عبيه وتوزيع وتسجيل طوني سابا.
https://youtu.be/3LoliZH72BQ