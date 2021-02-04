تقلص العجز التجاري للمغرب 23% في 2020

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
قال مكتب الصرف المغربي الخميس 4 فبراير إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

خفضت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة وأبطأت التجارة وأفرزت انكماشات اقتصادية عصفت بالطلب المحلي والأجنبي.

وقال مكتب الصرف في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 14% إلى 421.8 مليار دولار في حين تراجعت الصادرات 7.5% لتسجل 263.1 مليار درهم في 2020.

وتراجعت واردات الطاقة، شاملة النفط والغاز، 34.6% إلى 49.8 مليار درهم إثر انخفاض الأسعار.

قلص الجفاف محصول الحبوب المغربي 39% هذا العام، مما أفضى إلى طفرة في واردات القمح اللين لتصل إلى 13.5 مليار درهم والشعير إلى 2.3 مليار درهم.

واصل قطاع السيارات قيادته الصادرات الصناعية للمغرب رغم تراجع المبيعات 9.3% إلى 72.7 مليار درهم، في حين انخفضت صادرات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 3.7% إلى 50.7 مليار درهم.

وتراجعت إيرادات السياحة، الحيوية لدخل المغرب من العملة الصعبة، 53.8% إلى 36.3 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة في الخارج 5%  إلى 68 مليار درهم ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدا بالمئة إلى 15.5 مليار درهم.

كانت الحكومة أعلنت هذا الأسبوع خطة لتقليص الواردات 34 مليار درهم بحلول 2023 عن طريق تشجيع الصناعة المحلية.

وبحسب البنك المركزي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات سبعة أشهر.

انكمش اقتصاد المملكة 7%  في 2020 ومن المتوقع أن ينمو 4.6% هذا العام.

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