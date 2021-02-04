الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي خاص للفجر الرياضي .. لحظة دخول لاعبي الفريقين لارض الملعب الخميس 04/فبراير/2021 - 07:39 م محمد مرعي Advertisements دخل لاعبي الأهلي والدحيل القطري لأرضية ملعب المدينة التعليمية في قطر وذلك لبدء فاعيليات الشوط الأول ضمن مبارايات كأس العالم للأندية. أخبار تهمك باتشيكو غاضب من الزمالك منذ حوالي 5 ساعات كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك منذ حوالي 3 ساعات تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس منذ حوالي 19 ساعة باتشيكو يُهدد نجم الزمالك منذ 38 دقيقة شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل منذ ساعتين و 38 دقيقة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل منذ ساعتين و 12 دقيقة وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية منذ حوالي 3 ساعات مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة منذ يومين عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية منذ ساعتين و 15 دقيقة نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح منذ حوالي 4 ساعات بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء منذ حوالي 8 ساعات تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل منذ ساعة و 7 دقيقة نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى منذ ساعتين و 7 دقيقة التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة منذ ساعة الا ربع قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية منذ ساعة و نصف