عزة مصطفى: بشرى لأهالي الزمالك.. "مفيش كايرو آي" (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

زفت الاعلامية عزة مصطفى بشرى لأهالي الزمالك والمنطقة المحيطة بها أنه تم إلغاء فكرة مشروع كايرو آي كما أكد وزير السياحة والآثار في كلمته أمام مجلس النواب اليوم.
وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزير خالد العناني أراه وزير وواجهة مصرية مشرفة.
وتابعت أن الوزير قال اليوم إن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد اللذي افتتح 3 متاحف في نفس الوقت، وفي ظل أزمة كورونا ايضا وأكد أنه يتم التنسيق مع البنك المركزى والوزارات لدعم القطاع، وإن الإيرادات القطاع من 22 مليون جنيه عام 2016 لمليار فى 2020 وقال الوزير إن: "أى فندق بيسرح عمالة نقفله وبعدين نتكلم"، وأكد إن الحكومة مستمرة فى دعم السياحة وهدفها إن القطاع يقف على قدميه.

أخبار تهمك

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ ساعتين

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ 34 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

07:00 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع