عزة مصطفى: بشرى لأهالي الزمالك.. "مفيش كايرو آي" (فيديو)

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زفت الاعلامية عزة مصطفى بشرى لأهالي الزمالك والمنطقة المحيطة بها أنه تم إلغاء فكرة مشروع كايرو آي كما أكد وزير السياحة والآثار في كلمته أمام مجلس النواب اليوم.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزير خالد العناني أراه وزير وواجهة مصرية مشرفة.

وتابعت أن الوزير قال اليوم إن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد اللذي افتتح 3 متاحف في نفس الوقت، وفي ظل أزمة كورونا ايضا وأكد أنه يتم التنسيق مع البنك المركزى والوزارات لدعم القطاع، وإن الإيرادات القطاع من 22 مليون جنيه عام 2016 لمليار فى 2020 وقال الوزير إن: "أى فندق بيسرح عمالة نقفله وبعدين نتكلم"، وأكد إن الحكومة مستمرة فى دعم السياحة وهدفها إن القطاع يقف على قدميه.

