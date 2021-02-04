الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي خاص للفجر الرياضي.. أجواء رائعة ولحظات ماقبل بداية اللقاء (فيديو) الخميس 04/فبراير/2021 - 07:26 م هيثم حبيب Advertisements أخبار تهمك مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة منذ يومين باتشيكو غاضب من الزمالك منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية منذ ساعتين و 13 دقيقة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل منذ ساعتين و 10 دقيقة باتشيكو يُهدد نجم الزمالك منذ 36 دقيقة قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي منذ حوالي 6 ساعات بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء منذ حوالي 8 ساعات نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح منذ حوالي 4 ساعات نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى منذ ساعتين و 5 دقيقة شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل منذ ساعتين و 36 دقيقة كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك منذ حوالي 3 ساعات تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس منذ حوالي 19 ساعة تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل منذ ساعة عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية منذ ساعة و نصف وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية منذ حوالي 3 ساعات التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة منذ ساعة الا ربع