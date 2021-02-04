مونديال الأندية.. محمود حسين يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
​​​​​​​
حرص الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على توجيه رسالة دعم إلى فريق الكرة بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.



وقال حسين، في تديونة عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الأمنيات الطيبة والدعوات بالتوفيق لممثل الكرة المصرية اليوم النادي الأهلي، في بداية مشوار كأس العالم للأندية".



ويواجه الأهلي نظيره الدحيل في السابعة والنصف، مساء اليوم الخميس، على ملعب "المدينة التعليمية"، في ربع نهائي مونديال الأندية.



ويخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الدحيل في البطولة بصفته صاحب الضيافة.

أخبار تهمك

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ 43 دقيقة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ ساعتين

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

07:00 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع