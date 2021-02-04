لاعبو الدحيل يلتقطون الصور التذكارية قبل مباراة الأهلي
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:13 م
محمد الصو
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، بالتقاط صور السيلفي داخل أرضية ملعب المدينة التعليمية، قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية.
وكان لاعبو الفريق القطري دخلوا إلى أرضية الملعب والتقطوا الصور التذكارية، قبل الدخول إلى غرفة الملابس والنزول لإجراء عمليات الإحماء.
ومن المقرر أن يلتقي الدحيل القطري نظيره الأهلي، بعد قليل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.
ويشارك الدحيل القطري في بطولة مونديال الأندية، بصفته حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة، فيما يتواجد الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.