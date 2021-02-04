لاعبو الدحيل يلتقطون الصور التذكارية قبل مباراة الأهلي

وكان لاعبو الفريق القطري دخلوا إلى أرضية الملعب والتقطوا الصور التذكارية، قبل الدخول إلى غرفة الملابس والنزول لإجراء عمليات الإحماء.

ومن المقرر أن يلتقي الدحيل القطري نظيره الأهلي، بعد قليل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.