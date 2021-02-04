شيخ الأزهر يهنئ الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية: أعمدة سلام ونماذج يقتدى بها

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
هنأ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة لطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية، لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الثانية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية: «تحياتي للسيد غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، هذا التكريم قد صادف أهله، السيد غوتيريش هو أحد أعمدة صناع السلام في العالم، بل ربما يمثل العمود الأشد متانة وقوة في ما ننتظره -إن شاء الله- من سلام يعم العالم جميعا».

كما قدم فضيلة الإمام الأكبر التهنئة إلى السيدة لطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية، قائلًا: «الأخت العزيزة السيدة لطيفة، أرجو أن تتأكدي أننا جميعًا نشارككِ الألم والحزن، لقد حولتِ بصبركِ محنتكِ ومأساتكِ إلى منحة وهدية للبشرية كلها، هدية سلام واعتلاء على الحدث رغم ما أصابك وما نزل بك من أمر جلل ومؤلم إلى أبعد الحدود يستمر ألمه طول الحياة، لقد قدمتِ رسالة سلام وأمن وأمان تجوبين بها أقطار البلاد، وتشجعيننا نحن وأمثالنا على المضي قدمًا لمحاربة هذا الوحش الكاسر الذي يسمى بالإرهاب، نشكركِ شكرًا جزيلًا على أن مثلتِ المرأة القوية الصابرة المحتسبة، أبشري بأنك أمٌّ لشهيدٍ يرتع فى الجنة وأنك أنموذج يقتدى بكِ فى كل البلاد، أشكركِ وأرسل لكِ تحياتي وتحية الأزهر الشريف وعلمائه، أنت أم مثالية قوية، تستحقين هذه الجائزة وأكثر».

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ 34 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ ساعتين

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ 43 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

07:00 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع