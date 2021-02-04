عزة مصطفى تشكر السيسي على استجابته لعلاج شاب: ربنا يجعلك دائما جابر الخواطر (فيديو)



وأضافت، خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، "شاب مصري من قرية شبرا اريس بمحافظة البحيرة اسمه السيد أحمد صرصار، عنده وحمة في خده، وبسببها كان بيعيش الليل نهار، مكانش بيخرج علشان الناس كانوا بيتنمروا عليه".



وتابعت عزة مصطفى، أن الرئيس أمر سريعا بعلاج هذا الشاب، ابن إحدى القرى المصرية اللي في نفس الوقت كان أصدر سيادة الرئيس تعليماته الفورية للحكومة المصرية بتطوير كل الريف المصري "سيادة الرئيس السيسي باشكر سيادتك يا فندم، على الاستجابة السريعة وربنا يجعلك دائما جابر للخواطر.. شكرا سيادة الرئيس".



وأوضحت أن اليوم الرئيس كان مع أبنائه من طلبة الكلية الحربية وأشاد بقدرات الطلبة وطالبهم بالتحلي بالقيم العسكرية النبيلة، والحفاظ على الوطن وأرضه.

وختمت التقى سيادة الرئيس أيضا بأسر طلبة الكلية الحربية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس الأركان وكان اليوم أيضا اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. وكتب الرئيس تغريدة عبر تويتر، دعا فيها لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي.



قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنها خرجت اليوم في موعد غير موعد البرنامج لتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على استجابته لعلاج حالة إنسانية تم عرضها أمس في البرنامج.