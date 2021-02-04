عزة مصطفى تشكر السيسي على استجابته لعلاج شاب: ربنا يجعلك دائما جابر الخواطر (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنها خرجت اليوم في موعد غير موعد البرنامج لتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على استجابته لعلاج حالة إنسانية تم عرضها أمس في البرنامج.

وأضافت، خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، "شاب مصري من قرية شبرا اريس بمحافظة البحيرة اسمه السيد أحمد صرصار، عنده وحمة في خده، وبسببها كان بيعيش الليل نهار، مكانش بيخرج علشان الناس كانوا بيتنمروا عليه".

وتابعت عزة مصطفى، أن الرئيس أمر سريعا بعلاج هذا الشاب، ابن إحدى القرى المصرية اللي في نفس الوقت كان أصدر سيادة الرئيس تعليماته الفورية للحكومة المصرية بتطوير كل الريف المصري "سيادة الرئيس السيسي باشكر سيادتك يا فندم، على الاستجابة السريعة وربنا يجعلك دائما جابر للخواطر.. شكرا سيادة الرئيس".

وأوضحت أن اليوم الرئيس كان مع أبنائه من طلبة الكلية الحربية وأشاد بقدرات الطلبة وطالبهم بالتحلي بالقيم العسكرية النبيلة، والحفاظ على الوطن وأرضه.
وختمت التقى سيادة الرئيس أيضا بأسر طلبة الكلية الحربية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس الأركان وكان اليوم أيضا اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. وكتب الرئيس تغريدة عبر تويتر، دعا فيها لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عزة مصطفى السيسي

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعة الا ربع

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: "عايزين البرلمان يرجع لصورته الحقيقية ويعمل استجوابات"

تحية لنائب طلب إحاطة تغيير الباقات دون الرجوع للمواطن ولكن هذه هى الحكاية كاملة سيادتك

بلاغ ضد مبروك عطية لازدرائه وسخريته من السيدة عائشة رضي الله عنها

محمد عبدالرحمن لـ"الفجر الفني": نجاح "جمجوم وبم بم" كرّم كبير من ربنا.. ورجاء الجداوي مفاجأة المسلسل

السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا

السيسي لطلبة الكلية الحربية: أنتم حصن الدولة المصرية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع