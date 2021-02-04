نشرة حوادث الفجر: احتفالية لأسر شهداء الشرطة وهتك عرض طفل وتأجيل دعوى الطيار أبو اليسر
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:12 م
إيمان عبد العاطي
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
"غصب عني أول مرة أعمل كده".. التحريات تكشف ملابسات هتك عرض صبي لطفل بالجيزة
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات اعتداء صبي على طفل جنسيا وهتك عرضه بمدينة 6 أكتوبر، مساء أمس الأربعاء، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
لوجود سيول.. إغلاق طريق الزعفرانة الصحراوي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة لوجود سيول، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
التصريح بدفن شاب انتحر قفزًا من الطابق الخامس بالهرم
صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن شاب ويدعى "محمد"، انتحر قفزًا من الطابق الخامس بالهرم، وذلك لمعاناته من مرض نفسي في الفترة الأخيرة، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
براءة 3 أشخاص من تهمة النصب بتحويل الأوراق إلى دولارات بدار السلام
قضت محكمة جنح دار السلام اليوم الخميس، ببراءة 3 أشخاص من تهمة النصب بتحويل الأوراق إلى دولارات باستخدام مواد كيميائية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. احتفالية لأسر الشهداء بـ 5 محافظات
أقامت مديريات أمن كفرالشيخ، الغربية، دمياط، سوهاج، بورسعيد إحتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان لـ10 مارس
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه لجلسة 10 مارس لحضور المدعو عليه، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"غصب عني أول مرة أعمل كده".. التحريات تكشف ملابسات هتك عرض صبي لطفل بالجيزة
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات اعتداء صبي على طفل جنسيا وهتك عرضه بمدينة 6 أكتوبر، مساء أمس الأربعاء، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
لوجود سيول.. إغلاق طريق الزعفرانة الصحراوي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة لوجود سيول، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
التصريح بدفن شاب انتحر قفزًا من الطابق الخامس بالهرم
صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن شاب ويدعى "محمد"، انتحر قفزًا من الطابق الخامس بالهرم، وذلك لمعاناته من مرض نفسي في الفترة الأخيرة، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
براءة 3 أشخاص من تهمة النصب بتحويل الأوراق إلى دولارات بدار السلام
قضت محكمة جنح دار السلام اليوم الخميس، ببراءة 3 أشخاص من تهمة النصب بتحويل الأوراق إلى دولارات باستخدام مواد كيميائية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. احتفالية لأسر الشهداء بـ 5 محافظات
أقامت مديريات أمن كفرالشيخ، الغربية، دمياط، سوهاج، بورسعيد إحتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان لـ10 مارس
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه لجلسة 10 مارس لحضور المدعو عليه، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).