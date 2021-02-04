متوسط سعر خام أوبك يقفز إلى 55.97 دولار مع بداية فبراير





قفز المتوسط الشهري لسعر خامات " أوبك " إلى 55.97 دولار للبرميل خلال شهر فبراير الجاري، في خطوة تمهد بكل لكسره حاجز 56 دولارا وذلك وفقا أحدث التوقعات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " .





وأظهرت توقعات المنظمة أن متوسط سعر برميل" أوبك" مع بداية شهر فبراير 2021 زاد بنسبة 2.9% مقارنة مع متوسط سعره المسجل في يناير من العام ذاته في مؤشر على القفزات السعرية التي حققها ولا يزال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.





وكان المتوسط الشهري لسعر خامات "أوبك" قد بلغ 54.38 دولار للبرميل خلال يناير من هذا العام بنمو نسبته 10.6% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2020.





على صعيد متصل واصلت أسعار خام برنت الآجلة تسجيل المزيد من المكاسب بعدما ارتفعت أسعار التسوية إلى 58.22 دولار فيما بلغت بالنسبة لخام غرب تكساس الأمريكي 55.48 دولار خلال فترة الرصد ذاتها.





و جاءت القفزات السعرية الكبيرة التي حققها النفط بدعم من البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي والتي أظهرت انخفاضا في مخزون النفط في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى التقارير الصادرة عن الاجتماع الـ 48 للجنة الفنية المشتركة لدول أوبك بلس والتي أشارت إلى تراجع مخزونات النفط الخام العالمية بحلول شهر يونيو المقبل إلى مستويات تعد الأدنى خلال السنوات الخمس الماضية.